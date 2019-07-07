Çukur dizisi oyuncusu Aras Bulut İynemli ve annesi herkesi şaşkına çevirdi! Saklamaya çalıştı ama

Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle adeta İçerde'deki Mert'i unutturan Aras Bulut İynemli, genç yaşına rağmen ustaların takdirini kazanmayı başardı. Yakışıklılığı kadar oyunculukta da başarılı olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisini zirveye taşımayı başardı. Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli Yamaç Koçovalı rolüyle herkesin dikkatini çekti. Geçtiğimiz sezon Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli "en iyi erkek oyuncu" ödülüne layık görülürken son zamanlarda ailesiyle gündeme gelir oldu. Çukur dizisinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli ve annesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Sezon finaliyle olay olan Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli ve annesi sevenlerinin ilgisiyle karşı karşıya kaldı.

07.07.2019 20:16 - Son Güncelleme: 07.07.2019 20:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





