Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e meğer aylık ödeme yapıyormuş! Ücret dudak uçuklattı, nedeni ağızları açık bıraktı
Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık ödeme yaptığı ortaya çıktı, ücret dudak uçuklattı! Bu iddia gündeme bomba gibi düştü. Futbolun yaşayan süper yıldızlarından biri olan, bu tanımına uygun, dünyayı kıskandıran bir hayatı var. Portekizli Juventus'tan ayrılıp, 2009-2018 yılları arasında formasını terlettiği Manchester United'a geri dönmüştü. 2016 yılından bu yana Georgina Rodriguez'le aşk yaşayan Ronaldo, sevgilisi ve çocuklarıyla adeta bir servet imparatorluğu kurdular. İddialara göre Ronaldo, sevgilisi Georgina'ya her ay çocuklarına baktığı için para ödüyor üstelik rekor bir fiyat...
07.04.2022 16:30 - Son Güncelleme: 07.04.2022 16:30
Cristiano Ronaldo sevgilisi Georgina Rodriguez'e meğer aylık ödeme yapıyormuş! Ücret dudak uçuklattı, nedeni ağızları açık bıraktı...
Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e ödediği para gündemde. Ronaldo iddialara göre masraf ve çocuk bakımları için sevgilisine aylık ödeme yapıyor
Cristiano Ronaldo, otel zincirine yeni bir otel ekledi. Ünlü futbolcunun Lizbon, Madrid, New York ve Meira'da otelleri vardı. Ronaldo'nun yeni oteli ise Marakeş'te.