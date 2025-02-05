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Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! “72 değil 52 yaşındayım” deyip itirafları peş peşe sıraladı

Şarkıları ve açıklamalarıyla sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, konuk olduğu bir YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullandı. 1952 doğumlu Sabah, "Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede" dedi. Sabah'ın estetikle ilgili söyledikleri de yeni bir polemiğin fitilini ateşlerdi.

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:58 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 12:58
Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

Coşkun Sabah, kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, geçmişte 35 yaşındaki bir kadınla ilişki yaşadığını belirterek, "Resim olarak en uygun çifttik. Ancak kızın annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı" dedi.

Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

1952 doğumlu Sabah, "Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede" ifadelerini kullandı.

Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

Estetiğinin olmadığını belirten Sabah, sözlerine şöyle devam etti: "Her yıl kan değerlerim yurt dışına gönderilir, amino asit eksiklikleri belirlenir ve yerine konulur. Vücudu alkali tutmak çok önemli"

Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

Sabah'ın "Erkeklere estetik yakışmıyor" sözleri ise yeni bir polemiğin fitilini ateşlerdi.

Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! 72 değil 52 yaşındayım deyip itirafları peş peşe sıraladı

Öte yandan Sabah, "Yanımdaki kadınla fotoğrafta yan yana durduğumuzda gözüm rahatsız oluyorsa bu iş olmaz" dedi.