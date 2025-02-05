Coşkun Sabah’tan estetik çıkışı! “72 değil 52 yaşındayım” deyip itirafları peş peşe sıraladı

Coşkun Sabah, kariyerinin yanı sıra açıklamalarıyla da sık sık adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, çok konuşulan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, geçmişte 35 yaşındaki bir kadınla ilişki yaşadığını belirterek, "Resim olarak en uygun çifttik. Ancak kızın annesi yaş farkımız nedeniyle bu ilişkiye karşı çıktı" dedi.

1952 doğumlu Sabah, "Eğer 72 olsaydım, belki böyle tepkiler anlaşılabilir olurdu. Ancak biyolojik yaşım 52, kan değerlerim 35 yaşında biriyle aynı seviyede" ifadelerini kullandı.

Estetiğinin olmadığını belirten Sabah, sözlerine şöyle devam etti: "Her yıl kan değerlerim yurt dışına gönderilir, amino asit eksiklikleri belirlenir ve yerine konulur. Vücudu alkali tutmak çok önemli"