Coşkun Sabah'tan bikini pozları sonrası şort çıkışı 'kızım Kordon'da şort giyer Mardin'de giydirmem' Hülya Avşar itirafları sonrası....

"BÜLENT HANIM KISKANIYORDU"

Usta sanatçı sözlerine şöyle devam etti; "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu'nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy'un ricasıydı' diye."