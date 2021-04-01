Coşkun Sabah'tan bikini pozları sonrası şort çıkışı 'kızım Kordon'da şort giyer Mardin'de giydirmem' Hülya Avşar itirafları sonrası....
1982 yılında Türkiye Güzeli seçildiği gün girdi ülkemizin popüler kültür hafızasına Hülya Avşar. Aşkları, tahtan inmesi ve daha birçok olayla gündeme gelen Hülya Avşar, eski sevgilisi Coşkun Sabah'ın itirafıyla yıllar öncesine götürmüştü. "Beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı Hülya!" diyen usta sanatçının itirafı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Coşkun Sabah o gün bugündür magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Coşkun Sabah, 22 yaşındaki kızı Roza'nın giyimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada daha bulundu. Sabah, Bülent Ersoy'un ise kendisini kıskandığını ifade etti.
"BÜLENT HANIM KISKANIYORDU"
Usta sanatçı sözlerine şöyle devam etti; "Çok alkış alıyordum. Bülent Hanım kıskanıyordu beni. Gar Gazinosu'nda çıkıyordu, 'özel saz' olarak bazen beni de götürüyordu. Saz ekibinde koltuk, kıdeme göre sıralanır. Bir gün geldim, koltuğum başka yerde duruyor. Aldım udumu çıktım. Bu işte bir kumpas var çünkü. 'Ben artık ud çalmayacağım, kendi şarkılarımı okuyup meşhur olacağım' dedim. Muzaffer Özpınar bana haber uçurdu 'Bu olay Bülent Ersoy'un ricasıydı' diye."
"GENÇ KALMAK İSTİYORUM"
69 yaşındaki Coşkun Sabah, programda 30 yıldır anti-aging programı uyguladığını da açıkladı: "İki senede bir kan örneklerim yurt dışına gider. Aminoasitler, vitaminler, mineraller eksikse yerine konur. Yaşlanma geciktirici takviyeler alınır. Dinç ve genç kalmak istiyorum. Uykuma ve beslenmeme de dikkat ederim."