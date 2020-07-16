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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çalkantılı bir boşanma dönemi geçirmişti. Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı '3 aylık gücüm kaldı' açıklaması ile gündemdeydi. Sonrasında ünlü sanatçı, "Ben hazıra dağ dayanmaz dedim" derken kızını yurt dışında okutmak için para yetişmediğini söylemişti. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza, "Güneşli" notuyla Instagram hesabından paylaştığı karede güzelliğiyle dikkat çekti.

16.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 16.07.2020 11:43
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

Bir süre önce "Geçinemiyorum" sözleriyle gündem olan ünlü sanatçı Coşkun Sabah, Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Roza, tatil sezonunu Çeşme'de açtı. Ünlü sanatçı, "Ben hazıra dağ dayanmaz dedim" derken kızını yurt dışında okutmak için iyi para ödediğini söylemişti.

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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

Coşkun Sabah'ın kızı Roza ise Instagram fotoğraflarıyla gündeme düştü.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

POZUNA "GÜNEŞLİ" NOTUNU DÜŞTÜ

Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçının kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza paylaştığı bu fotoğrafa, "Güneşli" notunu düştü.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden olan Roza Sabah, 1999 yılının nisan ayında dünyaya geldi. Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın annesinin adını taşıyor.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

Öte yandan Roza Sabah'ın geçirdiği küçük estetik operasyonlar gözden kaçmadı.

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