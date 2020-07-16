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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah mayosunu giydi, plaja indi! Babasının 'Okuluna para yetişmiyor' dediği Roza Sabah...

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah çalkantılı bir boşanma dönemi geçirmişti. Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı '3 aylık gücüm kaldı' açıklaması ile gündemdeydi. Sonrasında ünlü sanatçı, "Ben hazıra dağ dayanmaz dedim" derken kızını yurt dışında okutmak için para yetişmediğini söylemişti. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Eğitimini İngiltere'de sürdüren ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, tatil sezonunu Alaçatı'da açtı. Roza, "Güneşli" notuyla Instagram hesabından paylaştığı karede güzelliğiyle dikkat çekti.

16.07.2020 11:20 - Son Güncelleme: 16.07.2020 11:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





