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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah şu sıralar yaptığı '3 aylık gücüm kaldı' açıklaması ile gündemde. Daha sonra bahsettiğinin para olmadığını açıklasa da yine de gündemden düşmedi. Eski eşi Ceyda Okay ile çalkantılı bir boşanma dönemi geçiren Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenleri güzelliği ile büyülüyor. İşte başta Coşkun Sabah'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

02.05.2020 08:49 - Son Güncelleme: 16.07.2020 11:00
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

Coşkun Sabah'In Ceyda Okay ile olan evliğinden kızı Roza Sabah sosyal medyayı salladı.

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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

Küçücük halini bildiğimiz Roza Sabah şimdilerde güzel bir genç kadın. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah olmak üzere ünlülerin çocukları.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah herkesi kendine hayran bıraktı! Güzelliği ile büyüledi

PELİN AKİL'İN KIZLARI

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