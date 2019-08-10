Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah şu sıralar özel hayatı ile gündemde. Ceyda Okay ile çalkantılı bir boşanma dönemi geçiren Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenleri güzelliği ile büyülüyor. İşte başta Coşkun Sabah'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.08.2019 10:46 - Son Güncelleme: 10.08.2019 10:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





