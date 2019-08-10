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Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

1997 yılında evlendiği Ceyda Okay ile 2017 yılında boşanan ünlü şarkıcı Coşkun Sabah şu sıralar özel hayatı ile gündemde. Ceyda Okay ile çalkantılı bir boşanma dönemi geçiren Coşkun Sabah, eski eşiyle çocukları için sık sık bir araya geliyor. Bu zaman kadar kızlarını gözlerden uzak büyüten Coşkun Sabah'ın büyük kızı Roza sosyal medyanın yeni fenomenlerinden biri oldu. Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenleri güzelliği ile büyülüyor. İşte başta Coşkun Sabah'ın kızı olmak üzere ünlülerin çocukları.

10.08.2019 10:46 - Son Güncelleme: 10.08.2019 10:52
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

Coşkun Sabah ve Ceyda Okay bu kez kızları Roza ile gündeme geldi. Güzelliği oldukça dikkat çeken Roza Sabah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

Coşkun Sabah'ın kızını görünce çok şaşıracaksınız.

İşte Coşkun Sabah ve diğer ünlülerin çocukları…

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...
ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI
CEYLAN VE OĞLU YİĞİT
Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

ESRA EROL VE ÇOCUKLARI

Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah görenlerin ağzını açık bıraktı! Güzelliği ile büyülüyor...

ESRA EROL VE ÇOCUKLARI

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