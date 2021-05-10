Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…
Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! "Hülya Avşar, beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı" itirafının ardından magazin gündeminden düşmeyen Coşkun Sabah, Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olmasıyla tekrar gündeme gelen ünlü şarkıcının, özel hayatı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Sabah'ın yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…
Art arda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Sabah, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, Sabah'ın en az kariyeri kadar çok konuşulan özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Sabah'ın yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Coşkun Sabah olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…