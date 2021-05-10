Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Art arda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Sabah, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, Sabah'ın en az kariyeri kadar çok konuşulan özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Sabah'ın yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Coşkun Sabah olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…