RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! "Hülya Avşar, beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı" itirafının ardından magazin gündeminden düşmeyen Coşkun Sabah, Şarkılar Bizi Söyler adlı programa konuk oldu. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olmasıyla tekrar gündeme gelen ünlü şarkıcının, özel hayatı internet kullanıcıları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Sabah'ın yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte detaylar…

10.05.2021 21:58 - Son Güncelleme: 10.05.2021 21:58
Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra yaptığı açıklamalarla da adından söz ettiren Coşkun Sabah, son olarak "Hülya Avşar, beni askerdeyken Tanju Çolak ile aldattı" diyerek magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Sabah, daha sonra yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullanarak konuya açıklık getirmişti: "Hülya Avşar olayını gündeme getiren ben değilim. Ben konuktum. Müzikten konuştuk sonra 'Hülya Avşar Coşkun Sabah'ı aldattı' diye gazete küpürü çıktı bir anda karşımıza.

Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Hülya Avşar'ın beni Tanju Çolak'la aldattığı doğru ama bu olayı 32 yıl sonra gündeme getiren ben değilim. Sonra da sosyal medyada beni eleştiriyorlar. Utanmadan beni topa tutuyorlar"

Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Art arda yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Sabah, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmasıyla tekrar gündeme geldi. İnternet kullanıcıları, Sabah'ın en az kariyeri kadar çok konuşulan özel hayatını merak edip araştırmaya başladı. Sabah'ın yaşını duyanlar ise inanamadı. İşte başta Coşkun Sabah olmak üzere ünlü isimler ve yaşları…

Coşkun Sabah yaşıyla şaşırttı! Duyan inanamadı Hülya Avşar itirafıyla olay olmuştu meğer…

Yunus Emre Yıldırımer - 5 Şubat 1982