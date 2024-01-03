"Çorap bir kültürdür" diyen Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i koluna taktı çorap alışverişine çıktı! "Ben çorap kadınıyım" demişti

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan Seda Sayan, 2022 yılının başlarında Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber bol bol paylaşım yapan Sayan, eşini koluna taktı çorap alışverişine çıktı. "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım" sözleri dillere pelesenk olan Sayan'ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.