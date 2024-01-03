"Çorap bir kültürdür" diyen Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'i koluna taktı çorap alışverişine çıktı! "Ben çorap kadınıyım" demişti

Magazin dünyasının attığı her adımla olay yaratan kadını Seda Sayan Seda Sayan, 2022 yılının başlarında Çağlar Ökten'le evlendi. Şimdilerde eşiyle beraber bol bol paylaşım yapan Sayan, eşini koluna taktı çorap alışverişine çıktı. "Çorap bir kültürdür. Ben çorap kadınıyım" sözleri dillere pelesenk olan Sayan'ın bu paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturmuştu.
Oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün olay yaratmış, magazin gündemine damga vurmuştu.
Mutlu birliktelikleriyle göz dolduran çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile sık sık adlarından söz ettiriyor.