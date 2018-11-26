Çöpçüler Kralı filminin abilerinin son haline bakın (Ünlülerin değişimleri)
Yıllar çabuk geçiyor. Zaman kimilerine iyi davranıyor, kimileri ise zamanı durdurmak adına geçiridiği estetik operasyonlarla ayakta kalıyor. Öyle ya da böyle ekranlarda gördüğümüz ünlü isimlerin değişimlerine şaşmamak elde değil. Kimileir estetik operasyonlarla bambaşka biri oluyor kimileri ise sadece yılların getirdiği ile değişiyor. Yeşilçam'ın en çok sevilen filmlerinden biri olan Çöpçüler Kralı'nda Hacer karakterinin abilerini canlandıran oyuncuların son hallerini görünce gözlerinize inanmayacaksınız. İşte ünlü isimlerin değişimleri.
26 Kasım 2018 Pazartesi, 10:03:17 Güncelleme: 10:24:47
Kimileri zamanı durdurmak, kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar, hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yılların etkisiyle fiziksel olarak değişiyor. İşte ünlü isimlerin değişimleri...
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