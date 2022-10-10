Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı'nın gözden uzak tuttuğu eşine bakın! Duru güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 izleyiciden yoğun ilgi gördü. Sonrasında yoluna Star Tv ekranlarında devam eden Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularının özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Bunlardan biri de Safa Sarı. Çok Güzel Hareketler dışında da pek çok filmde kendisine yer bulan Safa Sarı'nın 10 parmağında 10 marifet. Zaman zaman yaptığı taklitler kendisine gündemde yer bulan 30 yaşındaki oyuncunun herkes eşini merak ediyor. İşte başta Safa Sarı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
10.10.2022 17:08 - Son Güncelleme: 10.10.2022 17:08
2013 yılında katıldığı Yetenek Sizsiniz programında finale kadar ilerleyen Safa Sarı; Bana Baba Dedi, Organize İşler Sazan Sarmalı, Küçük Esnaf ve Bayi Toplantısı gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı. 2019 yılından beri Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programında sevenleriyle buluşan Safa Sarı'nın evli olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
Geçtiğimiz günlerde lisede tanışıp evlendiği eşi Kübra Sarı'nın doğum günün kutlayan Safa Sarı, ''Benim güzel karıcım, biricik eşim, dostum, sırdaşım, en iyi arkadaşım… İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benimle evlendin. Hayatının en güzel yaşlarına benim yanımda bastığın için sana çok teşekkür ederim'' notunu düştü.
İşte başta Safa Sarı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.