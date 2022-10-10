Çok Güzel Hareketler’in yıldızı Safa Sarı’nın gözden uzak tuttuğu eşine bakın! Duru güzelliğiyle herkesi kendisine hayran bıraktı

Geçtiğimiz günlerde lisede tanışıp evlendiği eşi Kübra Sarı'nın doğum günün kutlayan Safa Sarı, ''Benim güzel karıcım, biricik eşim, dostum, sırdaşım, en iyi arkadaşım… İyi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki benimle evlendin. Hayatının en güzel yaşlarına benim yanımda bastığın için sana çok teşekkür ederim'' notunu düştü.

İşte başta Safa Sarı olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.