Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı sessiz sedasız evlendi! Düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı işte güzeller güzeli eşi...
Çok Güzel Hareketler'in yıldızı Safa Sarı sessiz sedasız evlendi! Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği, Atakan Çelik, Ahmet Hilmi Deler, Fatma Tezcan, Ebru Yücel gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız oyuncusu Safa Sarı'dan müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, sessiz sedasız nikah masasına oturdu. Düğün fotoğrafları sosyal medyaya damga vururken Sarı'nın eşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. İşte detaylar...
07.02.2022 20:17
- Son Güncelleme: 07.02.2022 20:17
Çok Güzel Hareketler 2 programında taklitleriyle öne çıkan Safa Sarı, geçtiğimiz yıl nişanlandığı kız arkadaşı ile evlendi.
Ekip arkadaşlarının da katıldığı nikahtan Çok Güzel Hareketler 2 oyuncularından Ebru Yücel, nikahtan bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Mutlu çiftin imza attığı anlar arkadaşları tarafından kaydedildi. Safa Sarı'nın paylaşımları sonrası hayranları ünlü çifte tebrik mesajı yağdırdı.