Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısıydı Murat Eken'i son haliyle tanımak imkansız! Büşra Pekin'in eski sevgilisiydi 'ulan ne acımasız...'
İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti. O dönem fırtınalar estiren Çok Güzel Hareketler Bunlar kadrosuna Büşra Pekin, Eser Yenenleri Oğuzhan Koç, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak gibi isimleri bulunduruyordu. O ekip pek çok yıldız çıkardı. O dönem yıldızlaşan bazı oyuncularda ortalardan kayboldu. Onlardan biri de Murat Eken. Birlikte rol aldıkları dönem Büşra Pekin'le aşk yaşayan Murat Eken'in son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Çok Güzel Hareketler'in yakışıklısının son hali.
11.01.2022 09:00
- Son Güncelleme: 11.01.2022 09:00
Yılmaz Erdoğan'ın sunucu olduğu 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' 2008 yılında hayatımıza girmiş ve Eser Yenenler, Büşra Pekin, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerle tanışmamıza vesile olmuştu.
Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan ünlü oyuncu Murat Eken, son haliyle gündeme geldi.
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNİ BIRAKIP OYUNCU OLMUŞTU
1980 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Murat Eken, Koç Özel Lisesi'nden mezun olduktan sonra, New York'ta Rensselaer Politeknik Enstitüsü'nde okumaya başladı.