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Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim! Ceyda Düvenci 'ödül en az konuşana' deyince olanlar oldu...

Instagram'da 3,3 milyon kişinin yakından takip ettiği Ceyda Düvenci son dönemlerde magazin manşetlerini kullandığı sözler ile meşgul ediyor. En son oyuncu Gözde Kansu ile gülümser yüz ifadesinde şoke eden sözler kullanan Ceyda Düvenci son olarak Çok Güzel Hareketler ekibi ile gerilim yaşadı. Bir ödül töreninde sahne alan Ceyda Düvenci, yaptığı esprili bir yorumla ekibin tepkisini çekti.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 18:57 Güncelleme 12 Haziran 2024, 19:39
Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim! Ceyda Düvenci ’ödül en az konuşana’ deyince olanlar oldu... 1

Çok Güzel Hareketler ekibi ile ünlü oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci arasında beklenmedik bir gerilim yaşandı. Bir ödül töreninde sahne alan Ceyda Düvenci, yaptığı esprili bir yorumla ekibin tepkisini çekti.

Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim! Ceyda Düvenci ’ödül en az konuşana’ deyince olanlar oldu... 2

Instagram'da milyonların yakın markajında olan Ceyda Düvenci Güçlü Mete ile yaşadığı aşk ile hatırlarsanız sık sık magazin manşetlerini süsledi.

Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında gerilim!

Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim! Ceyda Düvenci ’ödül en az konuşana’ deyince olanlar oldu... 3

İkili el ele ilk defa görüntülenirken, Ceyda Düvenci son 2 günde ayrı ayrı skandallara imza attı.

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