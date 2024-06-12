Çok Güzel Hareketler ekibi ile Ceyda Düvenci arasında soğuk gerilim! Ceyda Düvenci 'ödül en az konuşana' deyince olanlar oldu...

Instagram'da 3,3 milyon kişinin yakından takip ettiği Ceyda Düvenci son dönemlerde magazin manşetlerini kullandığı sözler ile meşgul ediyor. En son oyuncu Gözde Kansu ile gülümser yüz ifadesinde şoke eden sözler kullanan Ceyda Düvenci son olarak Çok Güzel Hareketler ekibi ile gerilim yaşadı. Bir ödül töreninde sahne alan Ceyda Düvenci, yaptığı esprili bir yorumla ekibin tepkisini çekti.