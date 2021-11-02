Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınmıştı! Zeynep Koçak bacak dekoltesiyle olay oldu o paylaşımı gören dönüp bir daha baktı
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Koçak, rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. Oğuzhan Koç'un ihanetiyle sarsılan ve ayrıldıktan sonra bambaşka birisine dönüşen Koçak, yıllar sonra iddialı pozuyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu, siyah minisi ile bacak bacak üstüne atarak verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. İşte Zeynep Koçak'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...
02.11.2021 22:58
- Son Güncelleme: 02.11.2021 22:58
Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla tanınan Zeynep Koçak, rol arkadaşı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti.
Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanırken sevgilisinin ihanetiyle sarsılan Koçak, ayrılık sonrası sırra kadem basmıştı.
Yıllar sonra ortaya çıkan oyuncunun değişimi ise çok konuşulmuştu. Zeynep Koçak şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.