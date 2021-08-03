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Haberler Magazin Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi öyle böyle değil! Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, şimdi ise yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını akıllara getirirken oyuncu için 'Tanıyamadım', 'Bu sen olamazsın' yorumları yapıldı. İşte Zeynep Koçak'ın çok konuşulan son hali...

03.08.2021 17:54 - Son Güncelleme: 03.08.2021 17:54
Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Çok Güzel Hareket Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, o dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.

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Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, şimdi ise yıllar içindeki değişimiyle gündeme geldi. Değişime kilo alarak başlayan Koçak'ın son hali 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını akıllara getirdi.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Sosyal medya kullanıcıları, oyuncu için Tanıyamadım', 'Bu sen olamazsın' yorumlarını yaptı. Öte yandan Koçak'ın yüzündeki değişimlerinin yanı sıra giyim tarzını da değiştirmesi dikkat çekti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

İşte Zeynep Koçak başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Çok Güzel Hareketler Bunlar’la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’

Birce Akalay