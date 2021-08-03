Çok Güzel Hareketler Bunlar'la tanınan Zeynep Koçak’ın değişimi öyle böyle değil! Son halini gören inanamadı ‘Bu sen olamazsın’
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi öyle böyle değil! Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, eski sevgilisi Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin gündemine damga vurmuştu. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan ünlü oyuncu, şimdi ise yıllar içindeki değişimiyle gündem oldu. Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi 'Estetik mi yaptırdı?' sorularını akıllara getirirken oyuncu için 'Tanıyamadım', 'Bu sen olamazsın' yorumları yapıldı. İşte Zeynep Koçak'ın çok konuşulan son hali...
03.08.2021 17:54
- Son Güncelleme: 03.08.2021 17:54
Çok Güzel Hareket Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, o dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olmuştu.