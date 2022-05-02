Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Zeynep Koçak direk dansı yaptı son haliyle şoke etti! Çıtı pıtı bir kızdı artık 38 yaşında
Kadrosunda Eser Yenenler, Büşra Pekin, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla çok konuşulmuştu. İkilinin aşkı ani bir kararla biterken Zeynep Koçak ortalardan kaybolmuş ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı. Zeynep Koçak'tan cüretkar bir poz geldi. Zeynep Koçak mini etekle çekilmiş bir direk dansı karesini sosyal medyadan paylaştı.
02.05.2022 16:44 - Son Güncelleme: 02.05.2022 16:44
Ünlü oyuncu Zeynep Koçak, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını duyurmuş ve geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı.
Oyunculuğuyla dikkat çeken Koçak, Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu. İkilinin aşkı ani bir kararla biterken Zeynep Koçak ortalardan kaybolmuş ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı.