Çok Güzel Hareketler Bunlar’ın yıldızı Cenan Adıgüzel bakın aslen nereli çıktı! İşte 30 yaşındaki Cenan Adıgüzel’in memleketi...

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı Cenan Adıgüzel bakın aslen nereli çıktı! Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Cenan Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Cenan Adıgüzel aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Cenan Adıgüzel'in memleketi...
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile adını geniş kitlelere duyuran Cenan Adıgüzel'in hayatı merak konusu oldu.
CENAN ADIGÜZEL KİMDİR?
1994 yılında dünyaya gelen Cenan Adıgüzel, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu.
İlk olarak 2006 yılında Görevimiz Komedi isimli program ile Cenan Adıgüzel ismi duyuldu. 2019 yılında BKM Mutfak ekibine dahil olan Cenan Adıgüzel Çok Güzel Hareketler 2 yarışmasında ortaya koyduğu skeçler ile dikkatleri üzerine çekti.