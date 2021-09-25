Çok Güzel Hareketler 2 aşk yuvasına döndü! Resmen ilan ettiler ama yine adı Çok Güzel Hareketler'den bir başkasıyla anılıyordu
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çok Güzel Hareketler 2 izleyiciden yoğun ilgi gördü. Ancak gelin görün ki yaz arasında kadronun neredeyse tamamı değişti. Yaşanan pek çok ayrılık hayal kırıklığı yaşatırken Çok Güzel Hareketler 2'nin oyuncularının özel hayatları herkes tarafından merak ediliyor. Sosyal medyada hesapları yakinen takip edilen oyuncular son dakika aşk bombasını resmen patlattı. Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır'ın aşk yaşadığı öğrenildi. Ancak Ecem Sena Bayır'ın adı geçtiğimiz aylarda Çok Güzel Hareketler ekibinin bir diğer yetenekli ismi Engin Demircioğlu ile anılıyordu.
25.09.2021 09:36
- Son Güncelleme: 25.09.2021 09:36
Ekranlara damgasını vuran ve geçtiğimiz yaz yaşadığı ayrılıklarla gündemden düşmeyen Çok Güzel Hareketler bu kez de aşk haberleriyle gündemde.
Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları Ozan Yiğit ile Ecem Sena Bayır, paylaştıkları karelerle aşklarını herkese ilan ettiler.