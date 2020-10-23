Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak yine değişti! Son hali 'yolda görsem tanımam' dedirtti

Takipçisinin müstehcen mesajını ifşa eden Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, son hali ile şaşırtıyor. Konyalı olan 37 yaşındaki Zeynep Koçak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçirdiği estetik operasyonları ile bambaşka biri haline dönüşen Zeynep Koçak'ın son halini görenler, 'Yolda görsem tanımam', 'Alakası bile yok' gibi yorumlarda bulunuyor. İşte Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki inanılmaz değişimi...