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Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler: "Yaşlanmışsın ama hala..."

Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler: "Yaşlanmışsın ama hala..."

Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler, "Yaşlanmışsın ama hala güzelsin" yorumları yaptı. Miniklerin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sı, Avrupa Yakası'nın Selin'iydi... Yaşı merak edilen Evrim Akın'ın son hali sosyal medya gündeminde.

21.03.2023 15:53 - Son Güncelleme: 21.03.2023 16:35
Çocuktan Al Haberi’nin sempatik sunucusu Evrim Akın’ın son haline bakın! Bez Bebek’in Nana’sıydı görenler: Yaşlanmışsın ama hala...

"YAŞLANMIŞSIN AMA HALA GÜZELSİN"

Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler, "Yaşlanmışsın ama hala güzelsin" yorumları yapıyor.

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Çocuktan Al Haberi’nin sempatik sunucusu Evrim Akın’ın son haline bakın! Bez Bebek’in Nana’sıydı görenler: Yaşlanmışsın ama hala...

Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile de kariyerinin zirvesine çıkmıştı.

Çocuktan Al Haberi’nin sempatik sunucusu Evrim Akın’ın son haline bakın! Bez Bebek’in Nana’sıydı görenler: Yaşlanmışsın ama hala...

Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Volkan'ın sevgilisi rolünde olan Akın oyunculuğa ve sunuculuğa devam ediyor.

Çocuktan Al Haberi’nin sempatik sunucusu Evrim Akın’ın son haline bakın! Bez Bebek’in Nana’sıydı görenler: Yaşlanmışsın ama hala...

Miniklerin Evrim ablası olarak hafızalarında kalan Evrim Akın bir hayli değişti. Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.

Çocuktan Al Haberi’nin sempatik sunucusu Evrim Akın’ın son haline bakın! Bez Bebek’in Nana’sıydı görenler: Yaşlanmışsın ama hala...

Ekranlardan uzak olan ama Youtube'da çeşitli yayınlar yapan başarılı oyuncu değişimiyle dikkat çekti.

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