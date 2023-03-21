Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler: "Yaşlanmışsın ama hala..."
Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler, "Yaşlanmışsın ama hala güzelsin" yorumları yaptı. Miniklerin Evrim ablası, Bez Bebek'in Nana'sı, Avrupa Yakası'nın Selin'iydi... Yaşı merak edilen Evrim Akın'ın son hali sosyal medya gündeminde.
21.03.2023 15:53 - Son Güncelleme: 21.03.2023 16:35
"YAŞLANMIŞSIN AMA HALA GÜZELSİN"
Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler, "Yaşlanmışsın ama hala güzelsin" yorumları yapıyor.
Avrupa Yakası'nda Selin karakterine hayat veren Evrim Akın, Bez Bebek dizisinde oynadığı Nana karakteri ile de kariyerinin zirvesine çıkmıştı.
Miniklerin Evrim ablası olarak hafızalarında kalan Evrim Akın bir hayli değişti. Evrim Akın'ın sarı saçlarından ve Selin karakterinden eser kalmadı.