Çocuktan Al Haberi'nin sempatik sunucusu Evrim Akın'ın son haline bakın! Bez Bebek'in Nana'sıydı görenler: "Yaşlanmışsın ama hala..."

Gazanfer Özcan, Hümeyra, Müşfik Kenter, Gönül Ülkü, Ata Demirer, Gülse Birsel, Engin Günaydın, Levent Üzümcü ve Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Avrupa Yakası'nda Volkan'ın sevgilisi rolünde olan Akın oyunculuğa ve sunuculuğa devam ediyor.