Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek’in son hali hayran bıraktı! “Koca kız oldu” Ebru Şahin’in minik kardeşi...

Çocuktan Al Haberi programının sevimli yıldızları Çakıl bebek Nisan Aktaş, Atarlı bilim adamı Efe Dadak, Çitos Efe, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül son halleriyle sık sık adlarından söz ettirdi. Şimdi ise programın 'Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek son haliyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Programın ardından ATV'de yayınlanan Hercai dizisinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek'in son halini görenler hayran kaldı. Bir dönemin minik yıldızı için "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Su gibi bir güzellik", "Koca kız oldu" yorumları yapıldı. İşte Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek'in son hali...