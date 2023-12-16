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Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Ebru Şahin’in minik kardeşiydi! “Su gibi bir güzellik”

Çitos Efe, Çakıl bebek Nisan Aktaş, Atarlı bilim adamı Efe Dadak, Buckingham Prenses'i Henna Bülbül... Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldızları son halleriyle zaman zaman magazin gündeminde yer edindi. Bu kez sevimli halleriyle bir döneme damga vuran minik yıldızlardan Kutu Bebek Ebrar Demirbilek, son haliyle gündeme geldi. Programın ardından ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Ebru Şahin ve Akın Akınözü ile kamera karşısına geçen Demirbilek, görenleri adeta büyüledi. Demirbilek için "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Su gibi bir güzellik" yorumları yapıldı. İşte Ebrar Demirbilek'in son hali...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:01 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:28
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Ebru Şahin’in minik kardeşiydi! “Su gibi bir güzellik” 1

Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları, son halleriyle zaman zaman magazin gündeminde yer aldı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Ebru Şahin’in minik kardeşiydi! “Su gibi bir güzellik” 2

Çitos Efe'den Çakıl bebek Nisan Aktaş'a, Atarlı bilim adamı Efe Dadak'tan Buckingham Prenses'i Henna Bülbül'e birçok çocuk yıldızın yer aldığı program, son olarak Kutu Bebek Ebrar Demirbilek'le gündeme geldi.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek koca kız oldu! Ebru Şahin’in minik kardeşiydi! “Su gibi bir güzellik” 3

Programın ardından ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Gül karakteriyle rol alan Demirbilek'in son hali hayran bıraktı.

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