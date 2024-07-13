Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek at üstünde şov yaptı! “Sen hangi ara bu kadar büyüdün” Son haline bakın...

Çocuktan Al Haberi programı ile tanınan ve 'Kutu Bebek' olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, programın ardından Hercai dizisi ile izleyici karşısına çıkmıştı. Minik yaşına rağmen sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Demirbilek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, ata bindiği anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı. Demirbilek'i görenler "Sen hangi ara bu kadar büyüdün", "Koca kız olmuş" yorumlarında bulundu.
Çocuktan Al Haberi programıyla tanınan ve 'Kutu Bebek' olarak hafızalara kazınan Ebrar Demirbilek, ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de sergilediği performansla da büyük beğeni topladı.
Dizide Ebru Şahin'in kardeşi Gül karakteriyle izleyici karşısına çıkan Demirbilek, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Demirbilek, ata bindiği anlara ait görüntüleri Instagram sayfasında yayınladı.