Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si ve Kutu Bebek Ebrar'ına bakın! “Hangi ara bu kadar büyüdünüz” Efe Koçyiğit ve Ebrar Demirbilek...

Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları Efe Koçyiğit ve Ebrar Demirbilek, yıllar sonra son halleriyle gündem oldu. Kutu Bebek Ebrar ve Çitos Efe olarak hafızalara kazınan ikiliyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programdaki sevimli halleriyle bir döneme damga vuran ikili için "Hangi ara bu kadar büyüdünüz" yorumu yapıldı. İşte son halleriyle şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızları...