Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si ve Kutu Bebek Ebrar'ına bakın! “Hangi ara bu kadar büyüdünüz” Efe Koçyiğit ve Ebrar Demirbilek...

Çocuktan Al Haberi programının minik yıldızları Efe Koçyiğit ve Ebrar Demirbilek, yıllar sonra son halleriyle gündem oldu. Kutu Bebek Ebrar ve Çitos Efe olarak hafızalara kazınan ikiliyi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programdaki sevimli halleriyle bir döneme damga vuran ikili için "Hangi ara bu kadar büyüdünüz" yorumu yapıldı. İşte son halleriyle şaşırtan bir dönemin çocuk yıldızları...
22 Eylül 2019 yılında final yaparak ekrana veda eden Çocuktan Al Haberi programın konsepti, 3 ile 5 yaş arasındaki çocuklara yöneltilen sorularla ilerliyordu.
Ailelerin sevdiği programlar arasında yer alan Çocuktan Al Haberi'nde bazı çocuklar cevapları ve sempatiklikleriyle öne çıktı.
Çitos Efe ve Kutu Bebek Ebrar da bu çocuklardandı. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği programdaki sevimli halleriyle bir döneme damga vuran Efe Koçyiğit ve Ebrar Demirbilek, yıllar sonra gündem oldu.