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Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in son halini görenler: "Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in son halini görenler: "Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in son halini görenler, "Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun, maşallah" yorumları yapıyor. Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biriydi Efe Koçyiğit yani hepimizin akılda kalan şekliyle Çitos Efe... İştahlı bir çocuk olan Efe, programda yemek aşkını sık sık dile getiriyor bir yandan da sevimliliği ve o akılda kalan danslarıyla adından epey söz ettiriyordu. Bir anda sırra kadem basan Efe, Erzurum'da yaşıyor. İşte son haliyle gündeme gelen Efe Koçyiğit...

07.09.2022 14:48 - Son Güncelleme: 07.09.2022 14:48
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit’in son halini görenler: Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun

"YAKIŞIKLI BİR DELİKANLI OLMUŞSUN"

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit'in son halini görenler, "Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun" yorumları yapıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit’in son halini görenler: Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun

Efe Koçyiğit Instagram paylaşımlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit’in son halini görenler: Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun

Çocuktan Al Haberi yarışmasının "Çitos Efe" lakaplı Efe Koçyiğit, büyüdü. Şivesiyle adından söz ettiren Koçyiğit'in son hali de dikkat çekti.

Çocuktan Al Haberi'nin minik yıldı Çitos Efe'nin son haline bakın | VİDEO

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit’in son halini görenler: Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun

Instagram hesabı ailesi tarafından kullanan Efe, okulundan kalan zamanında eğlenceli videolar çekiyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si kilolarıyla ünlenmişti! 11 yaşındaki Efe Koçyiğit’in son halini görenler: Yakışıklı bir delikanlı olmuşsun

11 yaşına giren Efe Koçyiğit'in uzayan boyu ve saçlarıyla adından söz ettirdi.

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