Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si Efe Koçyiğit’in son haline bakın! "Koca delikanlı olmuş" Kilolarıyla fenomen olup bir anda ortadan kayboldu

Çocuktan Al Haberi programı ile ün kazanan Muhammed Efe Koçyiğit, sevimliliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti ve 'Çitos Efe' lakabıyla hafızalara kazındı. Sunuculuğunu Evrim Akın'ın yaptığı yapımda Erzurum şivesi ile konuşan ve yemeğe olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Çitos Efe, programdan sonra adeta sırra kadem bastı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Efe Koçyiğit'in son hali ortaya çıktı. Kısa sürede büyük bir şöhrete kavuşan Koçyiğit'i görenler ise "Koca delikanlı olmuş" yorumunda bulundu. İşte Efe Koçyiğit'in son hali...
Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biri olan Muhammed Efe Koçyiğit, 'Çitos Efe' lakabıyla hafızalara kazındı.
Erzurum şivesi ile konuşan ve yemeğe olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Çitos Efe, sempatik tavırlarıyla dikkat çekti ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurdu.
Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan ve sosyal medyada videoları sık sık paylaşılan Koçyiğit, programdan sonra ortadan kayboldu.