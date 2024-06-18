Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biri olan Efe Koçyiğit, nam-ı diğer Çitos Efe, sevimliliği ve unutulmaz danslarıyla izleyicilerin hafızalarında yer etti. Programda sık sık yemek aşkını dile getiren iştahlı bir çocuk olan Efe, sempatik tavırları ve enerjik kişiliğiyle adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak bir süre sonra ekranlardan kaybolan Efe, son haliyle gündeme geldi. İşte Çitos Efe'nin son hali...