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Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: "Delikanlı olmuşsun"

Çocuktan Al Haberi adlı programın minik yıldızlarından biri olan Efe Koçyiğit, nam-ı diğer Çitos Efe, sevimliliği ve unutulmaz danslarıyla izleyicilerin hafızalarında yer etti. Programda sık sık yemek aşkını dile getiren iştahlı bir çocuk olan Efe, sempatik tavırları ve enerjik kişiliğiyle adından sıkça söz ettiriyordu. Ancak bir süre sonra ekranlardan kaybolan Efe, son haliyle gündeme geldi. İşte Çitos Efe'nin son hali...

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Giriş Tarihi 18 Haziran 2024, 21:00 Güncelleme 18 Haziran 2024, 21:05
Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun 1

Çocuktan Al Haberi'nin Çitos Efe'sinin son haline bakın! Kilolarıyla fenomen olmuştu, Efe'yi görenler: "Delikanlı olmuşsun" diyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun 2

Bir dönem Evrim Akın'ın sunduğu Çocuktan Al Haberi adeta bir döneme damga vurdu. Programda sempatik tavırlarıyla herkesin gönlünde adeta taht kurmayı başaran Efe Koçyiğit, Çocuktan Al Haberi programı sona erse de son hali sık sık gündem oluyor.

Çocuktan Al Haberi’nin Çitos Efe’si çok değişti! Kilolarıyla fenomen olmuştu görenler: Delikanlı olmuşsun 3

Koçyiğit'in son halini gören birçok sosyal medya kullanıcısı, "Maşallah kocaman delikanlı olmuşsun" yorumunu yaptı.

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