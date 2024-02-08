Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Koca kız oldu! Demet Akalın’ın gözdesiydi...

Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Evrim Akın'ın sunuculuğu ile 2016 yılında izleyici ile buluşan Çocuktan Al Haberi adlı programının öne çıkan isimlerinden biri de Henna Bülbül oldu. Bilge tavırlarıyla programa damga vuran ve Demet Akalın ile girdiği düğün diyaloğuyla da hafızalara kazınan Bülbül, yıllar sonra gündeme geldi. Bülbül'ün son halini görenler ise hayran kalarak "Maşallah genç kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Henna Bülbül'ün son hali...