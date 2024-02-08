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Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Koca kız oldu! Demet Akalın’ın gözdesiydi...

Çocuktan Al Haberi'nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül'ün son haline bakın! Evrim Akın'ın sunuculuğu ile 2016 yılında izleyici ile buluşan Çocuktan Al Haberi adlı programının öne çıkan isimlerinden biri de Henna Bülbül oldu. Bilge tavırlarıyla programa damga vuran ve Demet Akalın ile girdiği düğün diyaloğuyla da hafızalara kazınan Bülbül, yıllar sonra gündeme geldi. Bülbül'ün son halini görenler ise hayran kalarak "Maşallah genç kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Henna Bülbül'ün son hali...

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 11:54 Güncelleme 08 Şubat 2024, 12:05
Çocuktan Al Haberi’nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son haline bakın! Koca kız oldu! Demet Akalın’ın gözdesiydi... 1

2016'da yayınlanan ve sunuculuğunu Evrim Akın'ın üstlendiği Çocuktan Al Haberi'nin çocuk yıldızları sevimli halleriyle hafızalara kazındı.

Çocuktan Al Haberi’nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son haline bakın! Koca kız oldu! Demet Akalın’ın gözdesiydi... 2

Çitos Efe'den Kutu Bebek Ebrar'a birçok minik yıldızın yer aldığı programda öne çıkan isimlerden biri ise 'Buckingham Prenses'i olarak anılan Henna Bülbül oldu.

Çocuktan Al Haberi’nin Buckingham Prensesi Henna Bülbül’ün son haline bakın! Koca kız oldu! Demet Akalın’ın gözdesiydi... 3

Bilge tavırlarıyla dikkat çeken Henna Bülbül, yıllar sonra gündeme geldi. Minik yıldızın son halini görenler ise hayran kalarak "Maşallah genç kız olmuş" yorumunda bulundu.

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