Çocuklar Duymasın'ın yıldızları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı arasında büyük fark!
Pınar Altuğ ile Tamer Karadağı Çocuklar Duymasın dizisi ile izleyicinin büyük beğenisini kazanıyor. 17 yıldır belli aralıklarla aynı karakterlere ve bir çifte hayat veren Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı birlikte çok beğeniliyor. Ancak ikili arasında dikkat çeken bir fark var. O da boyları. Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ arasındaki boy farkı hayranlarını şaşkına çevirirken, diğer ünlülerin de boyları merak konusu oldu. Hiç ekranda göründükleri gibi değiller. İşte ünlülerin boyları.
17 yıldır ekranlarda evli bir çifti canlandıran Çocuklar Duymasın oyuncuları Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı hala ekranın en çok yakıştırılan ikililerinden biri. Pek çok kişi onları gerçek hayatlarında bile evli sanıyor. Ancak gerçek bambaşka. Tamer Karadağlı bir dönem oyuncu Arzu Balkan ile evliydi. Pınar Altuğ'un eşi ise bir dönem kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan.
Farklı olan sadece bu değil. İzleyici ekranda başka görüyor ama Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı arasında boy farkı şaşırtan cinsten. Hiç göründüğü gibi değil. Çok şaşıracaksınız.