Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şoke etti! Eski eşi bakın kim çıktı

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şoke etti. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ uzun yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri oldu. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay merak ediliyor. Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şoke etti! gözlerine inanamadı. İşte Pınar Altuğ'un ve diğer ünlülerin eski eşleri...

04.12.2019 21:25 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





