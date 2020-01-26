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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı. Çocuklar Duymasın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ uzun yıllardır hayatımızdaki televizyon klasiklerinden biri oldu. Dizinin şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesi en geniş karakteri Meltem. Meltem'i canlandıran Pınar Altuğ ile ilgili neredeyse her detay merak ediliyor. Pınar Altuğ son zamanlarda magazin gündemini sallamaya devam ediyor. Çocuklar Duymasın dizindeki performansı dışında açıklamalarıyla gündem olan usta oyuncu Pınar Altuğ'un hayranları yaptıkları araştırmada şoke oldu. Pınar Altuğ'un eski eşini görenler Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şoke etti! gözlerine inanamadı. İşte Pınar Altuğ'un ve diğer ünlülerin eski eşleri...

26.01.2020 19:58 - Son Güncelleme:
Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...

Pınar Altuğ yine adından söz ettirmeyi başardı. Çocuklar Duymasın adlı dizide şüphesiz en dikkat çeken ve hayran kitlesini milyonlara ulaştıran Meltem oldu. Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı.

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Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...

Pınar Altuğ'un eski eşini görenler gözlerine inanamadı. İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eski eşleri...

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...

Seda Sayan-Sinan Engin

Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ hakkındaki o gerçek şaşırttı! Eski eşini öğrenenler şoke oluyor...
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