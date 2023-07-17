Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Alpaslan Özmol harekete geçti! “Çaycı Hüseyin öldü” yalanından bıkıp usanan Alpaslan’dan ilk hamle...
Başrollerinde Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, "Çaycı Hüseyin öldü" başlıklı haberlerle sık sık gündem oldu. Ortaya atılan yalan haberler oyuncunun hayranlarını her seferinde endişelendirirken Özmol'u da bıkıp usandırdı. Daha önce sosyal medyada konuyla ilgili açıklamada bulunan ünlü oyuncu, bu kez somut bir adım attı. İşte detaylar...
17.07.2023 13:03 - Son Güncelleme: 17.07.2023 13:03
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Çaycı Hüseyin karakteriyle hafızalara kazınan Alpaslan Özmol, son olarak Kuruluş Osman'da Gürbüz Alp rolüyle izleyici karşısına geçti.