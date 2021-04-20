Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın hangi ülkede başrol oynayacak…
Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney yıllar sonra ortaya çıktı! Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un paylaştığı, bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Teo karakterine can veren genç oyuncu Ömer Güney'den gelen müjdeli haber hayranlarını sevindirdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Güney'in yeni projesi belli oldu. Güney'in dijital platformda yayınlanacak bir filmde başrolü üstleneceği öğrenildi. İşte detaylar…
20.04.2021 13:00
- Son Güncelleme: 20.04.2021 13:00
Çocuklar Duymasın dizisinde can verdiği Teo karakteriyle hafızalara kazınan Ömer Güney'den müjdeli haber geldi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, yıllar sonra ortaya çıktı.
ABD'de oyunculuk eğitimi alan Ömer Güney, dijital platformda yayınlanacak Türk-Amerikan ortak yapımı bir filmde rol alacak. Hürriyet'in haberine göre; Hollywood'da çok sayıda yapımcıyla tanışan Güney, kurduğu ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladı.
BAŞROLÜ KAPTI!
Ömer Güney, Türk-Amerikan ortak yapımı bir film için önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Filmin başrollerinden birini üstlenen oyuncunun yeni projesinin detayları ise şimdilik gizli tutuluyor.
Öte yandan yıllar sonra ortaya çıkan Ömer Güney'in son hali de dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney'in son hali ve bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimi...