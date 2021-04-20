Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney yıllar sonra ortaya çıktı! Bakın hangi ülkede başrol oynayacak…

Çocuklar Duymasın'ın Teo'su Ömer Güney yıllar sonra ortaya çıktı! Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un paylaştığı, bir dönemin fenomen dizisi Çocuklar Duymasın'da Teo karakterine can veren genç oyuncu Ömer Güney'den gelen müjdeli haber hayranlarını sevindirdi. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Güney'in yeni projesi belli oldu. Güney'in dijital platformda yayınlanacak bir filmde başrolü üstleneceği öğrenildi. İşte detaylar…

20.04.2021 13:00 - Son Güncelleme: 20.04.2021 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





