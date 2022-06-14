Çocuklar Duymasın’ın sevimli mi sevimli Orçun'uydu! Siz bir de son halini görün! O çelimsiz hali gitti yerine kaslar geldi
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u değişimiyle sosyal medyanın dilinde! Başrollerini Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın paylaştığı bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Beton Orçun' karakterini canlandıran Alp Eren Khamis 18 yaşında genç bir delikanlı. Son halini görenler ise, "Çocukluğumuzun 'Beton'una bak sen!" demeden geçmiyor.
14.06.2022 09:12 - Son Güncelleme: 14.06.2022 09:12
İşte başta Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...