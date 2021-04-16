RAMAZAN İMSAKİYE
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Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! Oyuncu Zenyo Günenç, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde birlikte rol aldığı 17 yaşındaki Alp Eren Khamis'in yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıkladı. Kısa sürede magazin gündeminde yerini alan genç oyuncu Alp Eren Khamis son haliyle dikkat çekti. İşte Çocuklar Duymasın'da Selami'nin oğlu olan çocuk oyuncu Alp Eren Khamis'in son hali...

16.04.2021 14:36 - Son Güncelleme: 16.04.2021 14:36
Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! Oyuncu Zenyo Günenç, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde birlikte rol aldığı 17 yaşındaki Alp Eren Khamis'in yabancı bir yapımda rol almaya hazırlandığını açıkladı.

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Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...

Instagram hesabından Khamis ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınlayan Günenç, "Benim bir taneciğim uluslararası dijital bir platformda ve de yabancı bir yapımda çekime başlıyor. Onunla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...

Dizide; oyuncu Zenyo Günenç 'Gönül', Alp Eren Khamis ise 'Orçun' karakteri ile izleyici karşısına çıkmıştı.

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...

İşte Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u Alp Eren Khamis'in son hali ve bir dönemin çocuk yıldızlarının değişimi...

Çocuklar Duymasın'ın Orçun'u kocaman oldu! Dominant teyze bombayı patlattı! İşte Alp Eren Khamis'in son hali...