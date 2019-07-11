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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyada da adından söz ettiren bir isim. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Pınar Altuğ kızı Su ile birlikte görüntülendi. Ancak Pınar Altuğ'un son hali görenleri şaşırttı, ardından akıllara 'Hamile mi?' soruları geldi. Pınar Altuğ'un son halini görünce siz de çok şaşıracaksınız.

11.07.2019 09:44 - Son Güncelleme: 11.07.2019 09:52
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Kızı su ile birlikte denizin ve güneşin tadını çıkaran Pınar Altuğ tatil sezonunu açtı açmasına ama iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?

SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Oyuncunun büyüyen karnını görenler "Su'ya kardeş mi geliyor?" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?

İŞTE PINAR ALTUĞ'UN SON HALİ

Pınar Altuğ bu iddiaları "Hayır değilim" sözleriyle yalanladı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?

Ancak bu görüntüler yine de çok konuşuldu.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?
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