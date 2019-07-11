Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un son hali ağızları açık bıraktı! Hamile mi?
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyada da adından söz ettiren bir isim. Tatil sezonunu Bodrum'da açan Pınar Altuğ kızı Su ile birlikte görüntülendi. Ancak Pınar Altuğ'un son hali görenleri şaşırttı, ardından akıllara 'Hamile mi?' soruları geldi. Pınar Altuğ'un son halini görünce siz de çok şaşıracaksınız.
11.07.2019 09:44
- Son Güncelleme: 11.07.2019 09:52
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