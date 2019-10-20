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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti

Ekranların vazgeçilmez dizisi Çocuklar Duymasın'da Meltem rolünü oynayan başarılı oyuncu Pınar Altuğ hakkındaki gerçekler sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Uzun yıllardır Meltem karakteriyle ekranlarda olan Pınar Altuğ'un hayranları güzel oyuncunun özel hayatı ile ilgili her detayı merak ediyor. Yağmur Atacan'la devam eden evliliğiyle sık sık gündeme gelen Altuğ'un ilk evliliği merak konusu oldu. Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan'dan önceki eşini görenler şaşırdı. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi…

20.10.2019 07:59 - Son Güncelleme: 20.10.2019 07:59
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un Yağmur Atacan ile yaşadığı aşkı herkes biliyor. Ancak Çocuklar Duyması'nın yıldızı Pınar Altuğ'un ilk evliliğini pek bilen yok. İşte Pınar Altuğ'un eski eşi...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti

İŞTE ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Melek Baykal-Zafer Ergin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti

Seda Sayan-Sinan Engin

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un eski eşi bakın kim çıktı! Pınar Altuğ'un eski eşi hayranlarını şoke etti

Muazzez Ersoy-İsmet Özhan

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