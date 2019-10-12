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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören "yok artık" dedi! Çok şaşıracaksınız

Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ size birazdan "yok artık" dedirttirecek. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

12.10.2019 08:18 - Son Güncelleme: 12.10.2019 08:18
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyle herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

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Hülya Avşar

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Aydan Burhan

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Ömer Dönmez

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Ergun Köknar

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