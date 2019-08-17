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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören "yok artık" dedi! Çok şaşıracaksınız

Pınar Altuğ bu haliyle görenleri şoke etti! Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ size birazdan "yok artık" dedirttirecek. Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. Pınar Altuğ'u daha önce hiç böyle görmediniz. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

17.08.2019 07:29 - Son Güncelleme: 17.08.2019 07:30
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın dizisi ile yıllardır ekranlara gelen Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyla herkesi şaşırtıyor. Geçmişteki fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla Pınar Altuğ yine olay yarattı. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ ve birçok ünlü ismin olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

ÜNLÜLERİN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ ŞAŞIRTIYOR

Hülya Avşar

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

Aydan Burhan

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu halini gören yok artık dedi! Çok şaşıracaksınız

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