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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

Çocuklar Duymasın'ın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un bu halini görenler 'yok artık' dedi. Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay yaratan fotoğrafları...

19.10.2019 07:34 - Son Güncelleme: 19.10.2019 07:34
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

Yıllardır ekrana Çocuklar Duymasın adlı dizide Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ, eski fotoğraflarıyla sosyal medyaya damga vuruyor.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ ve birçok ünlü ismin olay fotoğrafları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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Hülya Avşar

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız

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