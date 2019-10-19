Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un bu hali 'Yok artık' dedirtti! Çok şaşıracaksınız
Çocuklar Duymasın'ın dizisinde Meltem karakterini canlandıran Pınar Altuğ'un bu halini görenler 'yok artık' dedi. Çocuklar Duymasın dizisinde yıllardır hayat verdiği "Meltem" karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ'un geçmiş yıllardaki fotoğraflarını görenler hayrete düştü. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ'un olay yaratan fotoğrafları...
19.10.2019 07:34
- Son Güncelleme: 19.10.2019 07:34
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