Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

Pınar Altuğ'un annesiyle fotoğrafının altına kayınvalidesinden gelen yorum: "Seni sen yapan kadın olmuş hakikaten; hala ondan öğrendiğin gibi önce kendine sonra çevrene saygılı, özenli, disiplinli ve zarif yaşıyorsun her anını. Bir de çok çalışkan oluşunu seviyorum, sanırım o huy hem anne hem babadan geçmiş. Nur içinde yatsın sevgili dünürlerim"

İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un annesi ve kayınvalidesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...