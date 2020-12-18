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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

Eski eşi Umut Elçioğlu'na ihanet edip etmediği sorulan ve verdiği 'Sana ne ya da kime ne!' yanıtı ile günlerce konuşulan Pınar Altuğ Instagram paylaşımı ile dikkat çekti. Ölüm yıl dönümü yaklaşırken, 1999 yılında kaybettiği annesi Selma Altuğ'a olan özlemini sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Altuğ'a kayınvalidesinden gelen yorum dikkat çekti. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Pınar Altuğ, 2 Eylül 1974 İstanbul doğumlu. 1994 Miss Turkey yarışmasıyla hayatımıza girdi.

18.12.2020 10:45 - Son Güncelleme: 18.12.2020 10:48
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesi Nurdan Hanım'dan gelen yorum dikkat çekti. 1994 yılında annesi Selma Hanım'ı kaybeden Pınar Altuğ'un Instagram paylaşımına yorum yağdı.

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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

Pınar Altuğ'un annesiyle fotoğrafının altına kayınvalidesinden gelen yorum: "Seni sen yapan kadın olmuş hakikaten; hala ondan öğrendiğin gibi önce kendine sonra çevrene saygılı, özenli, disiplinli ve zarif yaşıyorsun her anını. Bir de çok çalışkan oluşunu seviyorum, sanırım o huy hem anne hem babadan geçmiş. Nur içinde yatsın sevgili dünürlerim"

İşte Çocuklar Duymasın'ın yıldızı Pınar Altuğ'un annesi ve kayınvalidesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

HADİSE VE ANNESİ GÜLNİHAL AÇIKGÖZ

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'un anne özlemine kayınvalidesinden yorum! 'Hala ondan...'
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