Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımıyla ortalığı sallayan Pınar gözlük camında yakalandı

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ yaz sezonunu açtı! Bikinili paylaşımıyla ortalığı sallayan Pınar gözlük camında yakalandı. Attığı her adımla adından söz ettiren oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında. Yaz sezonunu açan ve bkinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıkan Pınar Altuğ, her ne kadar bikinisi ile tam poz vermese de sosyal medya kullanıcıları Altuğ'u gözlük camından takip etti. İşte yaşına rağmen fit görünümü ile dikkat çeken Pınar Altuğ'un çok konuşulan tatil pozları...

24.06.2021 13:41 - Son Güncelleme: 24.06.2021 13:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





