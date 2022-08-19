Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i Pınar Altuğ tekneden atladı o hali olay! Kocası Yağmur Atacan’la aşka gelmişti bu kez de denizde...

Yağmur Atacan karısıyla pozunu paylaşarak "Şimdilik sadece 15 yıl oldu EVET sorusunu soralı. My love" notunu fotoğrafa düştü. Atacan bir paylaşımında ise "İyi ki dedik hep. Bize kaldırıyorum bu kadehi. Nice yıllarımız olsun" dedi.