'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.



İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...





