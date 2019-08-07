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'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

Çocuklar Duymasın dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler kayranları tarafından merakla takip ediliyor. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı hakkındaki o gerçek...

07.08.2019 05:04 - Son Güncelleme: 07.08.2019 05:10
'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Meltem' karakterine hayat veren Pınar Altuğ ile 'Haluk' rolüyle hafızalara kazınan Tamer Karadağlı arasındaki boy farkı duyanları şaşırttı.

İşte Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ve diğer ünlülerin boyları...


'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

PINAR ALTUĞ-1.74 CM

TAMER KARADAĞLI-1.83 CM

'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

NESLİHAN ATAGÜL - 168 CM

'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

KADİR DOĞULU - 178 CM

'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...

EMRE AYDIN - 170 CM

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