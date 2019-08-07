'Çocuklar Duymasın'ın 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığınız gibi değil! O gerçek şaşırttı...
Çocuklar Duymasın dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı sandığımız gibi değillermiş. Sevilen dizinin oyuncuları hakkındaki o gerçek ikilinin hayranları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdıkları karakterlerle çok sevilen oyuncular arasına giren Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı'nın her geçen gün hayran kitlesi genişliyor. İkili ile ilgili ortaya çıkan bütün gerçekler kayranları tarafından merakla takip ediliyor. İşte Çocuklar Duymasın dizisinin 'Meltem'i Pınar Altuğ ile 'Haluk'u Tamer Karadağlı hakkındaki o gerçek...
07.08.2019 05:04
- Son Güncelleme: 07.08.2019 05:10
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