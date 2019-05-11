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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. En başında çok eleştirilen ama artık Türkiye'nin en özenilen evliliklerinden biri haline gelen evliliği sorunlu başlamıştı. Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı günlerce konuşulmuştu. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

11.05.2019 09:28 - Son Güncelleme: 11.05.2019 09:29
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

ASLI ENVER

10 MAYIS 1984

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

MURAT BOZ

7 MART 1980

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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