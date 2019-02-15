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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile yıllardır ekranların anne figürlerinden biri olan Pınar Altuğ, özel hayatında da bu profilini bozmuyor. En başında çok eleştirilen ama artık Türkiye'nin en özenilen evliliklerinden biri haline gelen evliliği sorunlu başlamıştı. Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı günlerce konuşulmuştu. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkını biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

15.02.2019 17:18 - Son Güncelleme: 15.02.2019 17:18
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ

1 NİSAN 1986

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan ikilisi şok etti!

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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