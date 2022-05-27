Çocuklar Duymasın’ın Meltem’i kızı Su ile gecelerde! Pınar Altuğ’un kırmızı yeni arabasının fiyatı parmak ısırttı plaka detayı dikkat çekti

Pınar Altuğ'a Safiye Soyman'ın "Bana çaktırmadan eşim beni aldatabilir'' açıklaması soruldu. Altuğ bu polemiğe dair çok yorum yapmadı ve "Safiye Hanım öyle uygun gördüyse bana bir şey demek düşmez" cevabını verdi.