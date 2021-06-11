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Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Başrollerini Tamer Karadağlı ile Pınar Altuğ'un üstlendiği bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterine hayat veren Demet Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. Şimdilerde yaşamını Amerika'da sürdüren Tuncar'in son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Oyuncu, şarkıcı ve dublaj sanatçısı kimliğiyle tanınan 46 yaşındaki Demet Tuncer'in yıllar içindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Tuncer'in son hali…

11.06.2021 18:25 - Son Güncelleme: 11.06.2021 18:25
Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı

Çocuklar Duymasın dizisinde 'Mary' karakterine hayat veren Demet Tuncer, yıllar sonra ortaya çıktı. Eşi Çağrı Tanrıöver ile birlikte Amerika'da yaşayan Demet Tuncer'in son hali ise dikkat çekti.

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Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı

Uzun süredir ABD'nin Portland kentinde yaşamını sürdüren 46 yaşındaki oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi sosyal medyaya damga vurdu.

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı

İşte Çocuklar Duymasın dizisiyle adını duyuran Demet Tuncer başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı

Sedef Şahin

Çocuklar Duymasın'ın Mary'si Demet Tuncer'in son halini gören şaştı kaldı! Yıllar sonra ortaya çıktı gören dönüp bir daha baktı