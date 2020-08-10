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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, eski eşi ve aldatma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, sevgilisini kızıyla tanıştırdı. Önceki gün Yeniköy'de gerçekleşen buluşmada ortaya çıktı ki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran...

10.08.2020 10:12 - Son Güncelleme: 10.08.2020 10:28
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u aradığı aşkı 2011'de Survivor'a katılıp ilk turda elenen Didem Ceran'da buldu. Geçtiğimiz hafta eski eşi hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Karadağlı, kızı ile sevgilisini tanıştırdı.

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Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Posta'nın haberine göre; Tamer Karadağlı, kızı Zeynep ve Didem Ceran, önceki akşam Yeniköy'de yemek yedi.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Sevgilisini kızı Zeynep ile tanıştıran Tamer Karadağlı, çıkışta habercilerin sorularına cevap vermedi.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Didem Ceran ise "Beni neden çekiyorsunuz, ünlü değilim ki" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Didem Ceran, 2011'de Survivor'a katılıp ilk turda elenmişti.

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