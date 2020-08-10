Haberler Galeri Magazin Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı sevgilisini kızıyla tanıştırdı! Survivor Didem görücüye çıktı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle kariyerinin zirvesini yaşayan Tamer Karadağlı, eski eşi ve aldatma konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla geçtiğimiz hafta magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Eski eşi Arzu Balkan ile evliliğinden Zeyno adında bir kızı bulunan 53 yaşındaki Tamer Karadağlı, sevgilisini kızıyla tanıştırdı. Önceki gün Yeniköy'de gerçekleşen buluşmada ortaya çıktı ki Tamer Karadağlı'nın sevgilisi eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran...

10.08.2020 10:12 - Son Güncelleme: 10.08.2020 10:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





